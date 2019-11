'Overvaltraining' voor Beverwijkse ondernemers na overvallen: "Ik werk hard voor mijn centjes"

BEVERWIJK - De gemeente Beverwijk gaat ondernemers gratis overvaltraining aanbieden. Dit is naar aanleiding van een aantal overvallen in de stad de laatste tijd, zoals vannacht bij pizza en kebab-bakker Nabil Afifi. "Ik schrok me dood. Ik heb geschreeuwd: oprotten hiero!"

Het gebeurde rond 1:30 uur dat een drietal de pizzaria aan de Jan Alsweg binnenvielen om te overvallen. De hadden ook een vuurwapen bij zich. Afifi keek recht in de loop. "Het ging echt over seconden; ik moest snel beslissingen nemen", vertelt hij aan de verslaggever van NH Nieuws. De mannen hadden hun gezicht bedekt.



Bekijk hier het interview met Afifi, die gewoon weer aan het werk is in zijn afhaalcentrum. Tekst loopt door onder de video.



De gemeente heeft nu besloten: er moet overvaltraining komen voor ondernemers - allereerst die in het centrum. Als er genoeg aanmeldingen zijn worden daarna ook de winkeliers uit andere wijken benaderd. De gemeente wil de ondernemers in een later stadium ook andere cursussen geven, bijvoorbeeld hoe om te gaan met winkeldiefstal en agressie.

De politie heeft de zaak van Afifi in onderzoek en zegt extra alert te zijn in de buurt. Ook roept de politie eventuele getuigen op zich te melden. De laatste maanden zijn er meerdere horecazaken in Beverwijk en Heemskerk overvallen. Of er een verband is, is niet bekend.

