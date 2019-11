Vleeswarenfabrikant Offerman in gesprek met vakbonden over sociaal personeelsplan

AALSMEER - De vleeswarenfabrikant Offerman gaat volgende week maandag in gesprek met de vakbonden CNV en FNV over een sociale plan voor de werknemers van de fabrieken in Aalsmeer. Die liggen al een maand stil omdat vleeswaren die er werden geproduceerd waren besmet met de listeria-bacterie. Het is nog onduidelijk of ze weer open gaan.

Dit meldt de NOS. Een maand geleden kwam de vleesverwerker in het nieuws. Door de listeriabesmetting bij Offerman vielen in twee jaar drie doden, werden er twintig mensen ziek en kreeg één vrouw een miskraam.

De 121 personeelsleden uit Aalsmeer hebben wel werk, maar zijn verdeeld over de andere vestigingen van Offerman, in Wijchen (Gelderland) en Ridderkerk (Zuid-Holland). Daar loopt de productie gewoon door. Het personeel wordt dagelijks door bussen van het bedrijf naar de andere locaties vervoerd.

Volgens CNV-onderhandelaar Soraya Faez hebben werknemers het daar zwaar mee. "De reis duurt ongeveer anderhalf uur, daarna moeten mensen dan nog acht uur werken. En dan nog anderhalf uur terug. Voor sommige oudere werknemers is dat té zwaar."

Faez is bezorgd over de toekomst van de fabrieken in Aalsmeer: "Het lijkt er nu sterk op dat van de twee fabrieken in Aalsmeer in ieder geval de grotere fabriek niet meer open gaat."

De vakbondsleden willen een sociaal plan. "Wij hebben daar bij Offerman ook op aangedrongen. Daarom gaan we maandag in gesprek." De vakbond verwacht niet dat er uit het gesprek van maandag al concrete afspraken komen.

Heropening

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft vorige week met Offerman gesproken over aanpassingen om het productieproces weer veilig te maken. De fabriek kan de productie pas weer hervatten als de toezichthouder akkoord is met de aanpassingen. Hoe lang dat gaat duren kan de toezichthouder niet zeggen.

Offerman zelf kon vanmiddag nog geen reactie geven aan NOS.