Afgepakte bril leidt tot steekpartij in Amsterdam

AMSTERDAM - Een persoon is vanmiddag gewond geraakt na een steekpartij in Amsterdam-Oost. Vlak daarvoor ontstond een vechtpartij tussen een groep jongeren. Volgens de politie is een afgepakte bril waarschijnlijk de aanleiding van de ruzie geweest.

De steekpartij gebeurde rond 16.15 uur op de Radioweg. Het slachtoffer was na het steekincident aanspreekbaar, maar moest wel met een ambulance mee naar een ziekenhuis. De politie heeft twee jongeren aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het steekincident. Het is niet duidelijk of ze minderjarig zijn.