ALKMAAR - Er is vanmiddag een auto flink gecrasht bij de Hertog Aalbrechtweg in Alkmaar. De wagen belandde, nadat de bestuurder een rotonde wilde nemen, in een hek. De vrouw is kwestie is naar het ziekenhuis gebracht.

Het gebeurde rond 16:15. De auto raakte van de weg.

Door het ongeluk heeft de auto schade opgelopen en moet worden geborgen.