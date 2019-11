'Handgranaat' tussen de vuilniszakken gevonden: afvalbrengstation door politie afgezet

DEN HELDER - Het afvalbrengstation aan de Schootenweg in Den Helder is vanmiddag door de politie afgezet. Een woordvoerder van de politie laat weten dat het vermoeden bestaat dat er een granaat tussen het afval is gevonden.

Het station werd rond vier uur afgezet. Het hek ging dicht, de linten werden gespannen en de politie bleef ter plaatse. Een medewerker van het explosieven team is onderweg naar Den Helder om het gevonden voorwerp te controleren.