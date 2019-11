Geschminkte Volendamse 'voetbal pieten' niet welkom bij wedstrijd in Rotterdam

VOLENDAM - De FC Volendam-supporters die verkleed als zwarte piet naar de wedstrijd Excelsior-Volendam in Rotterdam wilden gaan, komen het stadion niet in. Dat heeft de veiligheidscoördinator van de Rotterdamse club bekend gemaakt toen hij van de plannen hoorde.

Supporters waren op het idee gekomen om de komst van de goedheiligman alvast te vieren tijdens de wedstrijd in Rotterdam. Maar dat feestplan wordt niet op prijs gesteld door de veiligheidscoördinator van de Rotterdamse gastclub.

Op de Facebookpagina van PéSide, de Volendamse supporters vereniging, zegt de coördinator "in elk stadion is het niet toegestaan om met gezichtsbedekking te komen. Dat is ons belangrijkste argument", doelend op het feit dat een geschminkt gezicht als bedekt geldt.

Geen overleg

Over de actie zou geen vooroverleg geweest tussen Excelsior en Volendam. Maar de veiligheidscoördinator heeft geen goed woord over voor het ludieke initiatief van de supporters. "Ik vraag mij af wat deze actie met voetbal te maken heeft. Als je namelijk een sfeeractie doet, is dat vaak ter ondersteuning van de je spelers toch? Ik zie de link tussen een zwart gezicht niet helemaal," zegt hij.

Goede raad

De veiligheidscoördinator heeft wel goede raad voor een alternatief feestprogramma: "Dat zwartepietenpak kunnen jullie gewoon aan doen", zegt hij. "Mo problem. Alleen wil ik wel graag weten wie er in dat pak zit."

Of de Volendamsupporters de goedbedoelde raad uit het kamp van de tegenstander ter harte zullen nemen, is nog niet duidelijk.