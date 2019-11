Huizense is bouwoverlast in wooncomplex meer dan zat: "Ze boren en beuken de hele dag door"

HUIZEN - Het is gedaan met de rust in wooncentrum De Rustmaat in Huizen. Een grootschalig renovatieproject zorgt al sinds mei voor overlast en dat terwijl de bewoners er nog gewoon wonen. Bewoonster Hetty Toussaint kan er niet langer tegen: "Ik wil hier weg, ik kan er niet meer tegen. Ik wil rust."

"Boren, breken en bonken. En dat in een gebouw waar mensen leven", zegt Hetty Toussaint. Ze woont in De Rustmaat in Huizen, een wooncentrum voor 55-plussers. "Ik ben nu 74 jaar en ik wil een woning die past bij mijn leeftijd. Dit is niet goed."

Wooncomplex De Rustmaat staat sinds mei in de steigers. De grootschalige opknapbeurt moet het pand duurzamer en toekomstbestendig maken. Tijdens de renovatie blijven de bewoners in hun huis wonen.

Hartverscheurend

"Ik betaal elke maand meer dan 600 euro voor deze woning, maar dit is geen doen," zegt Hetty, die zegt bijna overspannen te worden van de situatie. Haar dochter Ruth beaamt dat. "Het is hartverscheurend om mijn moeder zo te zien. En je wordt bijna misselijk van het doordringende geboor. Ze beginnen 's ochtends heel vroeg al; dit verstoort het woongenot van mijn moeder enorm."

Tot overmaat van ramp was het water bij Hetty drie weken afgesloten. "Ik kon niet naar de wc, niet tandenpoetsen of de vaat doen. Heel vervelend." Ze deed haar behoefte tijdelijk in een plastic zak, die ze dichtgeknoopt in de prullenbak deed. "Dat kan toch niet! In deze moderne tijd. We wonen niet in Afrika," zegt Hetty woedend.

Hinder

Volgens Woonzorg Nederland, waar De Rustmaat onder valt, zou het water maximaal een halve dag achtereen afgesloten moeten zijn. In een schriftelijke reactie laten ze weten niet op deze individuele situatie te kunnen reageren, maar het uiterst vervelend te vinden dat bewoners hinder ervaren tijdens de werkzaamheden.

Bij Hetty is het water inmiddels terug, maar voor haar is de maat vol. "Ik hoop dat ze snel een andere woning voor me vinden, ik wil hier weg. Het hoeft geen grote woning te zijn, als ik maar rust krijg!"

Woonzorg Nederland zegt dat de werkzaamheden aan het eind van dit jaar zijn afgerond.

Reactie Woonzorg Nederland

"Wij vinden het ontzettend vervelend dat bewoners in complex De Rustmaat in Huizen hinder ondervinden van werkzaamheden die plaatsvinden in het gebouw. Om het pand toekomstbestendig te houden en te verduurzamen, vinden sinds mei werkzaamheden plaats. Zo wordt de buitengevel gerenoveerd en vindt regulier groot onderhoud plaats waarbij het elektriciteitsnetwerk wordt heringericht en de waterleidingen vernieuwd. Voor bewoners betekent dit onder andere dat gedurende circa 3 dagen werkzaamheden in de woning plaatsvinden, en men mogelijk maximaal een dagdeel geen watervoorziening heeft. Helaas is geluidsoverlast bij de gevelrenovatie niet te vermijden. Bewoners zijn hiervan op de hoogte. Voorafgaand en tijdens de werkzaamheden zijn bewoners uitgebreid geïnformeerd over de werkzaamheden. Wordt de geluidsoverlast een bewoner teveel dan kan hij of zij zich in de ontmoetingsruimte of de modelwoning van het complex even terugtrekken. De werkzaamheden die geluidsoverlast veroorzaken zijn nagenoeg afgerond. Aan het eind van het jaar zijn de overige werkzaamheden klaar."