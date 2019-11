Proefzitje met bewegende babbel-stoelen in Zaans gemeentehuis: "Kletsen met iemand naast je"

ZAANSTAD - De Chairwave is een rijtje stoelen dat mensen uitnodigt naast elkaar te gaan zitten en een gesprek te beginnen. Ze staan een week als proef in de hal van het stadhuis in Zaanstad en zijn bedoeld om eenzaamheid te bestrijden. "Hij zit prima", zegt wethouder Slegers die de stoelengolf vanmiddag officieel in gebruik nam. Ook scholieren zijn enthousiast: "Zo kan ik makkelijk kletsen met iemand die naast me zit."

De chairwave is bedacht door het Amsterdamse ontwerpbureau VOUW in het kader van het project "Startup in Residence challenge", waarbij gemeenten op zoek gingen naar innovatieve oplossingen voor grootstedelijke problemen. Een van die problemen is eenzaamheid en omdat de Chairwave contact tussen zitters stimuleert, helpt de uitvinding eenzaamheid bestrijden - althans, dat zeggen de ontwerpers.

Hoe werkt het?

Als er niemand op de Chairwave zit, kun je maar op één stoel van het rijtje gaan zitten. Zodra de eerste zitter plaatsneemt zakken de twee stoeltjes aan weerszijde in de zit stand zodat aspirant zitters worden uitgenodigd naast zitter één plaats te nemen. Op die manier is de kans groter dat mensen met elkaar in gesprek komen. "Mensen komen steeds minder met elkaar in contact en dat komt door technologie zoals telefoons. Wij willen laten zien dat je technologie kan inzetten om mensen dichter bij elkaar te brengen", zegt één van de ontwerperpers Justus Bruns "Een idee is dat de stoelen alleen maar beschikbaar zijn naast iemand."

Gevaarlijk proefzitje

De Chairwave-opstelling in de hal van het gemeenthuis in Zaanstad is een proef die bedoeld is om ervaring met de 'contactstoelen' op te doen. Het ontwerp kan dan verbeterd worden zodat het geschikter wordt voor plaatsing in de openbare ruimte. "Het is nu nog gevaarlijk want je vinger kan er tussen komen", zegt Bruns.

Toekomstmuziek

Het is nog niet duidelijk of de stoelen ergens een echte plek zullen krijgen; laat staan wáár dat is, al heeft Zaanstad wel belangstelling. De toenemende eenzaamheid is een groeiende zorg voor de gemeente. "Ik maak me er zelf ook schuldig aan dat als ik ergens zit ik mijn telefoon pak en gelijk in mijn eigen coconnetje zit" zegt Gerard Slegers. "Door dit inititiatief moet ik ook de knop omzetten om mensen aan te kijken en het gesprek aan te gaan." De Chairwave is nog tot en met vrijdag te bewonderen en te 'bezitten' in de hal van het stadhuis in Zaanstad, stadhuisplein 100.

Bekijk hier hoe de stoelen bevallen!