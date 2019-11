Politie zoekt meer getuigen van schietincident Keesomstraat Zandvoort

ZANDVOORT - De politie onderzoekt nog of er daadwerkelijk een schietpartij heeft plaatsgevonden in de Zandvoortse Keesomstraat zaterdagavond. Een man zou op twee mensen hebben geschoten, maar of er echt met 'scherp' is geschoten, is nog onduidelijk.

Een woordvoerder van de politie vraagt opnieuw of mensen die iets gezien hebben van het incident zaterdagavond, zich snel willen melden. De verdachte zou hebben geschoten op een man die op de galerij van de flat liep, maar ook op een mevrouw die haar honden in de buurt aan het uitlaten was.

Getuige

De woordvoerder van de politie laat weten dat de betreffende mevrouw is gehoord als getuige. De twee mannen zijn er, ondanks een intensieve zoekactie van de politie, in geslaagd om te ontkomen.

Link eerdere schietpartij

Het recherche-onderzoek is nog in volle gang en er wordt ook onderzocht of het incident is te linken aan een andere schietpartij bij de flat, in de nacht van 20 op 21 oktober. Toen werd er meerderer keren geschoten bij de parkeerplaats naast de flat. Ook in die zaak is nog niemand aangehouden.