Verborgen verhalen van 's-Gravelandse buitenplaatsen: Land en Bosch

Middenin de bossen in 's-Graveland liggen tien statige buitenplaatsen op een rij. Land en Bosch is daar een van en relatief onbekend. Het is flink verwaarloosd en Natuurmonumenten probeert het nu weer op te knappen.

In 1947 kocht een christelijke gemeenschap het landgoed en gebruikte het als conferentieoord. Toen ontstond ook de biologische tuinderij Land & Boschzigt. Op dit moment is dat de oudste biologisch dynamisch tuinderij van Nederland en wordt het gerund door Sijmen Brandsma en zijn vrouw. Sinds 2007 is de buitenplaats van Natuurmonumenten en zij proberen het te herstellen. Afgelopen jaar heeft boswachter Johan van Galen Last de tuin aangepakt en nu is hij bezig met een nieuw ontwerp. Toch heeft hij een aantal bomen laten staan, zo onder meer een 'klein' bonsai boompje die je op de markt koopt. Je kunt nu zien hoe zo'n boompje groeit als je er 100 jaar niets aan doet:

NH Nieuws