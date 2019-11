Helderse jongeren belanden in jeugdhulp 'vanwege armoede, bezuinigingen en gebrek aan leiding'

DEN HELDER - Dat in Den Helder relatief de meeste jongeren in de jeugdhulp belanden, is volgens lokale jongerenwerkers niet gek. "Het komt door armoede", zegt coördinator Laura van de Straat-Terlouw van wijkcentrum 't Wijkhuis. "Maar door bezuinigingen worden lokale initiatieven ook gemist en er is een gebrek aan regie vanuit de gemeente."

"Door de armoede proberen mensen vooral te overleven", legt Laura van de Straat uit. "Heel veel mensen leven onder het bestaansminimum en zijn afhankelijk van voedselbanken." Tegelijkertijd is er meestal sprake van alcoholproblematiek in de gezinnen. Chanelle Wijnberg ziet dat bij jongeren uit haar eigen omgeving ook: "Ze hebben vaak te maken met drugs en alcohol, vechtpartijen en problemen thuis en op school. Daarbij krijgen ze meestal niet de goede hulp."

Straatwerkers weg

Maar dit is niet de enige reden dat jongeren in Den Helder eerder jeugdhulp nodig hebben. Zo hebben verschillende wijken bezuinigingen gezien van lokale initiatieven die nu worden gemist. "Mij vallen vooral de straatwerkers op, de eerste contactpunten voor jongeren en andere groeperingen die op straat hangen", zegt bestuurslid Lianda Roelofs van 't Wijkhuis. "Zij zijn er niet meer, zij zijn wegbezuinigt."

Ook ervaren hulpverleners een gebrek aan coördinatie vanuit de gemeente. "Ik mis regie", aldus Van de Straat. "Er zou eigenlijk een orgaan moeten zijn die alle maatschappelijke organisaties bij elkaar brengt en ze houdt aan de afspraken die we met elkaar maken. Dat zou de gemeente moeten doen."

De gemeente zegt zich niet te herkennen in de kritiek en geeft aan dat er wel degelijk regie wordt gevoerd. Bovendien zouden niet alle straatcoaches zijn wegbezuinigd.

Ondertussen zitten de jongeren niet stil en nemen zij zelf ook initiatief. Het jeugdhonk The Hangout opende vorige week haar deuren en voorziet in een grote behoefte. "Vooral hier in de buurt, omdat veel jongeren op straat zijn", zegt initiatiefneemster Chanelle Wijnberg. "En dan kunnen we ze hier toch een veilige plek bieden."