'Bloedprik-oplichters' slaan toe in Amsterdam

AMSTERDAM - 'Bloedprik-oplichters' zijn vanochtend actief geweest in Amsterdam. Twee ouderen bevestigen aan NH Nieuws dat er vanochtend bij hen werd aangebeld door een man en vrouw die vertelden dat ze bloed kwamen prikken. Volgens één van de ouderen zouden de verdachten inmiddels zijn opgepakt.

De verdachten belden vanmorgen rond 08.45 uur aan bij de woning van John van Elst (77) aan de Geleyn Bouwenszstraat in Amsterdam-Geuzenveld. "Ik zag dat er twee buitenlandse mensen aan de deur stonden, een man en een vrouw. Ik deed niet open en vroeg wat er aan de hand was. Ze zeiden dat ze bloed kwamen prikken."

Politie gebeld

Van Elst is goed op de hoogte van het nieuws en is meteen weggelopen om 112 te bellen. Omdat Van Elst niet meer reageerde, probeerde het tweetal het bij de buren. Terwijl ze daar voor de deur stonden, kwamen volgens hem de agenten al aanrijden. "De politie was binnen twee minuten aanwezig en heeft ze opgepakt."

Hij is erg geschrokken van het voorval. "Ik heb er weleens van gehoord op televisie, maar nu gebeurde het mij. Ik woon alleen, maar ben erg behoedzaam. Ik laat nooit zomaar iemand binnen."

Bij Norma, die in het nabijgelegen Osdorp woont, belden vanochtend rond 08.30 uur een man en vrouw aan met dezelfde smoes. "Ze zeiden dat ze bloed kwamen prikken. Mijn intercom heeft een camera, dus ik kon zien wie er voor de deur stond. Ik vertrouwde het niet, dus ik deed niet open." Ze is erg geschrokken, vertelt ze. "Ik loop moeilijk, dus ik ben een makkelijke prooi."

De politie kan nog niet bevestigen dat er aanhoudingen zijn verricht. Of de verdachten voordat ze bij Van Elst en Norma langskwamen vanochtend wél met succes hebben toegeslagen, is niet bekend. Een woordvoerder laat weten dat er geen meldingen in het systeem staan.

'Bloedprik-oplichters'

In Nederland sloegen 'bloedprik-oplichters' de afgelopen weken meerdere keren toe. Terwijl een vrouw bloed afnam bij de slachtoffers, ging een man op zoek naar geld en waardevolle spullen. De politie vermoedde eerder al dat dezelfde oplichters ook in Amsterdam en Ouderkerk aan de Amstel aan het werk zijn geweest.