Camerabeelden antisemitische bekladding Amstelveen aan politie overgedragen

AMSTELVEEN - Studentenhuisvester DUWO heeft onomwonden duidelijk gemaakt dat er voor antisemitisme geen plaats is op de campus. Dit naar aanleiding van teksten die vorige week zijn aangebracht in een van de studentencomplexen. Het betrof een hakenkruis met daarbij de tekst: ‘Nazi’s boven Joden.’ DUWO heeft camerabeelden van de dader, daarmee wordt aangifte gedaan bij de politie.

Dat meldt mediapartner RTV Amstelveen. De teksten zijn door bewoners zelf weggehaald. "Wat ons betreft een duidelijk signaal, dat onze Uilenstede-huurders ook van mening zijn dat er voor antisemitisme geen plaats is op Uilenstede. Bij ons weten is het de eerste keer dat dit binnen onze complexen gebeurd is. Wij hopen en verwachten dat dit een eenmalig incident is.

DUWO hoopt dat de politie mede op basis van de beelden en eventuele aanvullende getuigenverklaringen snel weet te achterhalen wie het gedaan heeft. De dader mag zich ook zelf melden bij de politie. Intussen houdt organisatie nauw contact met de wijkagent hierover.