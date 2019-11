Dode vrouw in opblaaszwembad: Bussumse moordverdachte blijft voorlopig vast

BUSSUM - De 44-jarige Bussumer die ervan wordt verdacht Naardense Edita Moliené te hebben vermoord, blijft voorlopig nog vast. Dat heeft de rechter vrijdag bepaald. Pas eind januari wordt de zaak inhoudelijk behandeld.

Het lichaam van Moliené werd vorig jaar september gevonden in de Muidertrekvaart in Muiden. Ze was toen al zeker tien dagen vermist. Haar lichaam werd gevonden, gewikkeld in een opblaaszwembad. Edita was gekneveld, haar handen en voeten waren vastgebonden met tie-wraps. Ze zou om het leven zijn gekomen na wurgseks.

Bussumer Erwin G. werd twee maanden na de moord aangehouden, na onderzoek door de recherche. Dat gebeurde nadat bekend werd dat hij haar als laatst had gezien en dat zijn dna op het lichaam was aangetroffen. G. zit sinds zijn aanhouding vast. Hij wordt verdacht van moord en het wegmaken van het lijk. De Bussumer zou Edita achter in zijn auto naar het Amsterdam-Rijnkanaal hebben gereden en haar daar in het water hebben gedumpt. Die daad zou G. hebben opgebiecht aan undercover-agenten.

Naast de moord en de vermissing wordt G. er onder meer van verdacht meerdere mensen met de dood te hebben bedreigd en twee inbraken te hebben gepleegd. Ook wordt hij verdacht van vernieling en wapenbezit.

Niet veilig

G. liet zich afgelopen vrijdag voor het eerst zelf voor de rechtbank zien. Bij eerdere pro-formazittingen liet hij steeds verstek gaan, omdat hij zich niet veilig voelde.

Verdachte ontkent

De Bussumer blijft tot nu toe nog steeds ontkennen iets met de dood van Edita te maken te hebben. De zaak wordt eind januari inhoudelijk door de rechtbank behandeld. Dan hoort G. waarschijnlijk ook voor het eerst welke straf er tegen hem wordt geëist.