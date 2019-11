Failliete DSB Bank betaalt mogelijk dit jaar nog 100 miljoen euro aan schuldeisers

WOGNUM - Mogelijk worden schuldeisers van de inmiddels tien jaar failliete DSB Bank dit jaar nog deels terugbetaald. Volgens de curatoren lopen er gesprekken en ziet het er naar uit dat er voldoende geld in de kas zit om een uitbetaling van zo'n honderd miljoen euro te doen.

De laatste keer dat schuldeisers werden uitbetaald was in 2014. In totaal is het voormalige bedrijf van Dirk Scheringa, dat nog steeds actief is onder de naam Finqus, nog 974 miljoen euro schuldig aan ruim tweehonderd schuldeisers. De curatoren gaan er vanuit dat uiteindelijk alle schuldeisers worden terugbetaald. Mocht er nog meer geld overblijven, dan zal ook misgelopen rente worden uitbetaald.

Dat een bedrijf tien jaar na het faillissement nog bestaat, is een unicum. Volgens curatoren Ben Knüppe en Rutger Schimmelpenninck is dit 'het grootste bankfaillissement van Nederland'. Wanneer het bedrijf definitief ophoudt te bestaan, is onduidelijk. Eerder liet Schimmelpenninck weten dat dit mogelijk volgend jaar zou kunnen zijn. Maar in het faillissementsverslag van de bank staat te lezen dat het ook 2021 kan zijn.



Bank maakt nog steeds winst

Want nog steeds wordt er geld verdiend met de bank. Zo werd in 2018 nog 102 miljoen euro winst gemaakt. Geld dat gebruikt wordt om schuldeisers mee terug te betalen. De grootste klapper, en daarmee de afronding van het faillissement, moet uiteindelijk worden gemaakt met de verkoop van de leningenportefeuille. Momenteel bestaat die nog uit 36.500 klanten die voor 2,5 miljard euro aan leningen open hebben staan bij de bank.