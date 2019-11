Nepagenten vallen automobiliste lastig op A7: "Ik durf niet meer in donker te rijden"

HOORN - Het was voor de 36-jarige Anke uit Schagen enorm schrikken toen zij vrijdagavond plotseling werd belaagd door een auto op de A7 bij Hoorn, die met een politiebord seinde dat ze moest stoppen. "Het heeft veel impact op me gehad. Ik durf nu niet meer zo snel in het donker te rijden", vertelt ze aan NH Nieuws.

De Schagense reed van haar werk naar huis toen ze plotseling werd achtervolgd door een zwarte Volkswagen, waar twee of drie mannen in zaten. Deze auto besloot met hoge snelheid op haar af te komen en te bumperkleven. De auto ging knipperen met de lampen en liet een vaag bordje met 'Stop Politie Stop' branden.

Geen echte agenten

"Het was voor mij al snel duidelijk dat het geen echte politieagenten waren", aldus Anke. Ze probeerde de mannen af te schudden maar dit ging moeizaam. Elke keer als ze van baan wisselde, volgden ze haar direct. Dit ging kilometers zo door en voor Anke werd de situatie steeds heftiger. De auto haalde haar in en gooide een zwaar voorwerp tegen haar auto. "Ik denk dat ze wilden dat ik zou stoppen. Het heeft een barst in het raam en een deuk in mijn auto achtergelaten." Ze probeerden haar af te snijden en dezelfde afslag als zij te nemen, maar op het laatste moment kon ze ontkomen door weer snel de snelweg op te duiken.

Persoonlijke impact

"Het gaat nu redelijk met me maar het heeft echt grote impact op me gehad. Ik ben er gelukkig goed vanaf gekomen, ik moet er niet aan denken wat er anders had kunnen gebeuren. Alleen durf ik nu niet meer zo goed auto te rijden in het donker", vertelt Anke. Ze deelde haar ervaring op Facebook. "Ik krijg veel reacties binnen van mensen dat ze soortgelijke dingen hebben meegemaakt en nu - net als ik - aangifte gaan doen. Hopelijk heb ik met mijn oproep veel mensen gewaarschuwd."

Een dag na het incident van Anke op de A7, deelde wijkagent Bas Dirkmaat een bericht dat hij werd opgeroepen om een 'bezoekje' te brengen langs een man in Nieuwe Niedorp die door het land zou hebben gereden met een 'Stop Politie Stop' bord. Volgens Dirkmaat mondde dit uit in meldingen bij de politie. "Ik zal het doorgeven aan de meldster dat de man het 'voor de grap' deed, want zij kreeg er een rolberoerte van."

'Stom toeval'

Volgens de politie zouden de twee zaken niets met elkaar te maken hebben. "Stom toeval", aldus de politie. De man uit Nieuwe Niedorp is verder ook niet aangehouden. Wat voor straf hij wel heeft gekregen, is niet bekend. Ondanks dat de verhalen bijna identiek zijn, zou het in het geval van de man uit Nieuwe Niedorp gaan over incidenten die in september zouden zijn gebeurd en dat daar nu opvolging voor kwam. Deze man zou tevens in een zilvergrijze rijden en niet in de eerdergenoemde zwarte Volkswagen. Of het dan toch niet toevallig alsnog om dezelfde man kon gaan, kon de politie niet bevestigen. "Zoals het er nu uitziet, gaat het echt om een andere zaak. Maar het onderzoek naar het voorval op de A7 van afgelopen vrijdag loopt nog wel."