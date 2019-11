Rugby steeds populairder bij mannen en vrouwen: club The Smugglers profiteert mee

VELSERBROEK - Rugby wordt steeds populairder. Vooral na grote toernooien ziet de rugbybond het aantal leden toenemen. Dat was vier jaar geleden tijdens het wereldkampioenschap zo en ook dit jaar na het WK in Japan.

Er is een landelijk ledengroei van ruim 4 procent ten opzichte van vorig seizoen. Nederland kent volgens de laatste cijfers (van mei dit jaar) 6.492 rugbyers. De helft hiervan speelt bij de jeugd. De verwachting is dat de actuele cijfers na het WK nóg gunstiger zijn.

Na de World Cup van 2015 was er een toename van ruim 10 procent. Bij vrouwen groeide het aantal zelfs met 21 procent naar 1.230 leden Ook in kwalitatief opzicht gaat het goed. Het Nederlands vijftiental is nummer 25 van de wereld. De vrouwen zijn nummer 13 van de wereld.

The smuglers

Een relatief kleine club als The Smugglers in Velserbroek profiteert mee van de stijgende populariteit. De club heeft het aantal leden in twee jaar zien verdubbelen tot 70.