Snoepende muis gespot in etalage van Volendamse bakkerij: "Ik heb er buikpijn van"

VOLENDAM - Nancy, eigenaresse van Woltje's Backerij in Volendam, is er flink door ontdaan. In een video die rondgaat op social media is te zien hoe een muis 's nachts rondscharrelt tussen de etenswaren in haar eigen etalage. "En dat terwijl we er alles aan doen om dit te voorkomen."

Op de beelden, gemaakt door een oplettende voorbijganger, is te zien hoe het diertje tussen de wafels loopt. De video werd gedeeld en kwam zo ook bij de winkel zelf terecht.

Maatregelen

"Dit is ontzettend vervelend", zo meldt Nancy telefonisch aan NH Nieuws. "De meeste horecazaken hier hebben problemen met muizen en wij ook, dus we hebben al allerlei maatregelen om dit te voorkomen. Er staan bijvoorbeeld vallen en we hebben maandelijkse controles."

Hoe de muis dan toch in de etalage terecht kon komen, kan de Volendamse wel verklaren. "De wafels die je ziet liggen zijn voorbeeldwafels. Die maken we om voorbijgangers te laten zien welke producten we hebben. Het is de bedoeling dat die elke avond weg worden gegooid of af worden gedekt, maar dat is door een fout niet gebeurd."

Buikpijn

Nancy heeft er naar eigen zeggen buikpijn van. "Dit wil je niet. Maar ter verduidelijking: deze wafels worden nooit verkocht. Elke klant krijgt bij ons een versgebakken wafel, daar durf ik mijn hand voor in het vuur te steken. Ondanks dat gaan we wel extra maatregelen nemen om de muizen buiten de deur te houden."