De Peiling: PostNL verhoogt tarieven voor postzegels en pakketjes

NOORD-HOLLAND - Een brief of een pakketje versturen met PostNL wordt duurder. Een pakket versturen kost vanaf januari 7,25 euro, nu is dat 6,95 euro. Ook de postzegel wordt weer duurder. Die gaat 91 cent kosten.

Krimpende postmarkt

PostNL verhoogt ieder jaar de tarieven van briefpost om zo het hoofd boven water te kunnen houden in een krimpende postmarkt. Er worden steeds minder brieven verstuurd, waardoor de omzet en winst van PostNL permanent onder druk staan.

Pakjes duurder

Nu we steeds meer online shoppen groeit het aantal verstuurde pakketjes. De prijs van het versturen van pakketjes was de afgelopen jaren stabiel om 6,95. Daar komt nu 30 cent bij.

Gestegen kosten

De prijsverhoging is nodig, zegt PostNL, omdat de afgelopen jaren de kosten zijn gestegen door inflatie. Ook moet er flink geïnvesteerd worden in sorteercentra, afhaalpunten en personeel, om de grote stroom aan pakketten op tijd op de juiste plek te krijgen.

