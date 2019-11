Kilometerslange file op A9 bij Beverwijk door ongeluk: twee rijstroken dicht

BEVERWIJK - Het verkeer op de A9 richting Amstelveen kwam vanochtend ter hoogte van Beverwijk in een enorme file terecht. De vertraging was meer dan een uur, aldus de ANWB, maar inmiddels is de weg weer vrij.

De oorzaak van de tien kilometer lange file was een ongeluk. Wat er precies is gebeurd, is nog onbekend, maar twee rijstroken waren afgesloten.

Het 'fileseizoen' is begonnen, waardoor het de komende tijd drukker is op de weg. Door de kortere dagen en het relatief slechte weer kunnen er sneller files ontstaan.

