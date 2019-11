Amstelveense dj Martin Garrix wint MTV European Music Award

AMSTELVEEN - De Amstelveense dj Martin Garrix heeft bij de MTV European Music Awards de prijs in de categorie Best Electronic in de wacht gesleept. De uitreiking vond plaats in het Spaanse Sevilla.

Voor de award waren ook The Chainsmokers, DJ Snake, Marshmello en Calvin Harris genomineerd. Marshmello won de award vorig jaar.

Eerder werd al bekend dat de rapper Snelle de Best Dutch Award won.