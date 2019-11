Weer een overval in Beverwijk: gewapend drietal valt pizzeria binnen

BEVERWIJK - Beverwijk is afgelopen nacht opnieuw opgeschrikt door een overval. Drie nog onbekende jongens vielen met een wapen een pizzeria aan de Jan Alsweg binnen.

Dat gebeurde rond 1.30 uur. Het drietal bedreigde de enige aanwezige medewerker en eiste geld. Volgens het slachtoffer was dat er niet, waardoor de daders er rennend vandoor gingen richting de Koningstraat.

De politie heeft de wijk afgespeurd met een politiehond, maar zonder resultaat. Alle drie de overvallers zijn nog op vrije voeten.

De laatste tijd is het vaker raak in Beverwijk en de aangrenzende gemeente Heemskerk: in een paar maanden tijd zijn meerdere horecazaken overvallen. Of de zaken met elkaar in verband staan, is niet bekend.