Sfeerhaarden zorgen voor brandjes in Amsterdam

AMSTERDAM - Twee afzonderlijke brandjes die ontstaan waren door sfeerhaarden hebben brandweerlieden in Amsterdam vanavond beziggehouden.

In de J.G. Suurhoffstraat, vlakbij Sportpark de Eendracht in Amsterdam, vloog een sfeerhaard in brand. De brand was snel uit, maar een kind moest wel behandeld worden voor rookinhalatie.

Eerder op de avond was het ook al raak in een woning aan de Nachtwachtlaan bij het Rembrandtpark. Wederom ontstond de brand in een sfeerhaard en ademden in dit geval twee personen rook in.