Auto rijdt pand bedrijventerrein Haarlem binnen

HAARLEM - Een auto is vanavond omstreeks kwart voor acht een bedrijfspand aan de Tappersweg in Haarlem binnengereden. Op foto's is te zien dat de schade aanzienlijk is.

Volgens de politie werd er gedacht aan een ramkraak, maar blijkt het toch waarschijnlijk om een ongeval te gaan.

Er zouden drie mensen aanwezig zijn geweest in het pand op het moment de de auto er naar binnen reed, zij zijn alledrie ongedeerd.

Volgens getuigen zijn de inzittenden van de auto er vandoor gegaan. De politie kan dit niet bevestigen.