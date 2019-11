Bewoners flat Zandvoort angstig na tweede schietincident: "Durf 's avonds niet meer naar buiten"

ZANDVOORT - De schrik zit er goed in na een schietpartij bij een flat aan de Keesomstraat in Zandvoort. Het is het tweede schietincident in korte tijd en dat maakt de bewoners van de flat ongerust en bang.

Gisteravond opende een onbekende man het vuur op twee personen. Het zou gaan om een vrouw die haar hond uitliet en een man die op de galerij van de flat liep. De politie onderzoekt of het verband houdt met het schietincident dat plaatsvond in de nacht van 20 op 21 oktober. Toen werd er op een parkeerplaats voor het gebouw geschoten, waarna meerdere auto's beschadigd waren.

Zorgen

Buurtbewoners maken zich grote zorgen over het wapengeweld rond hun flat. De angst is dusdanig groot dat flatbewoners niet willen of durven te reageren voor de camera. Een angstige bewoonster vertelt buiten de camera om wel dat de incidenten grote invloed hebben op het doorgaans rustige leven in de flat. "Ik durf 's avonds niet meer naar buiten om de hond uit te laten", vertelt ze. "Het rondje dat ik dan loop is rond de flat en precies daar is nu dus al twee keer geschoten. Hier moet snel een einde aan komen."

De politie zoekt getuigen van het voorval van gisteravond en is nog op zoek naar de schutter, die een donker blauwe jas met capuchon en een broek met een witte streep aanhad.