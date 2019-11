Al ruim twintig jaar plannen voor luchthaven bij Wijk aan Zee: "Iedereen was hier woedend in 1996"

WIJK AAN ZEE - Op zaterdag 16 november vindt in Wijk aan Zee de Burgertop Schiphol plaats, een initiatief van NH Nieuws en de politieke beweging Code Oranje. Het doel is om inwoners een stem geven in de discussie over Schiphol. Dat het evenement in Wijk aan Zee wordt georganiseerd, is geen toeval: al ruim twintig jaar zijn er plannen om daar voor de kust een luchthaven in zee aan te leggen. Die vielen al vanaf het begin niet in de smaak bij de inwoners van het dorp.

In maart 1996 vernamen zij de plannen voor het eerst in de krant. "Daar was al geen plek meer voor een dorp", zegt Bert Kisjes, die destijds betrokken was bij de acties tegen de plannen. "Het was ook niet eens meer ingetekend in de plannen. Iedereen was hier woedend."

Kisjes was in 1996 eigenaar van Hotel Sonnevanck, een plek waar in die tijd wel vaker ludieke acties werden bedacht. Een vrouw die te gast was in het hotel stelde voor om een foto van het hele dorp te maken, als teken van verzet. En zo geschiedde: fotograaf Leo Vogelzang maakte de foto die zelfs in India de krant haalde. "Het was geweldig", zegt Kisjes.

'Zwaarbelaste regio'

Nog steeds worden de plannen voor een luchthaven regelmatig opgerakeld, tot grote ergernis van de inwoners van Wijk aan Zee. "Wij wonen hier al in een zwaarbelaste regio", zegt Hans Dellevoet van de dorpsraad. "Veel industrie, belemmeringen door milieunormen, weinig uitbreidingsmogelijkheden. Een luchthaven aan zee is wel de druppel die de emmer laat overlopen hier."

"Ik heb toch met heel veel mensen, ook die op Schiphol werken, op de lagere school geleerd dat Nederland een land is met heel veel bewoners en een grote bevolkingsdichtheid", zegt Kisjes. "Dan moet je uitkijken met de hoeveelheden en er lijken een paar bedrijven te zijn die daar totaal geen boodschap aan hebben."

Burgertop Schiphol

Bekijk hier de themapagina over de Burgertop Schiphol, alle praktische informatie en hoe je je kan aanmelden.