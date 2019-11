Purser Jürgen gaat naar de Burgertop Schiphol: "Om er samen uit te komen"

SCHIPHOL - KLM-purser Jürgen Nagelkerke uit Amsterdam richtte vorig jaar rond deze tijd het bewonersplatform 'Ik woon en werk bij Schiphol' op. Kort na de lancering ontving Nagelkerke duizenden reacties, zowel positief als negatief. Maar sinds de oprichting is het bijzonder stil geworden rondom het platform dat juist het geluid wilde laten horen van 'blije' omwonenden van Schiphol. Volgende week laat de groep weer van zich horen, bij de Burgertop Schiphol in Wijk aan Zee.

De burgertop is een initiatief van NH Nieuws en de politieke beweging Code Oranje. Het doel is om inwoners een stem te geven in de discussie over Schiphol. KLM-purser Jürgen Nagelkerke is er zaterdag 16 november ook bij: "Wat ik hoop is dat het een open debat wordt, waarbij zoveel mogelijk verschillende meningen gehoord worden."

Maar of er zoveel verschillende meningen gehoord zullen worden, vraagt Nagelkerke zich af: "Ik hoop niet dat het een dag gaat worden waar alleen maar weer de tegenstanders van Schiphol en de luchtvaart, die altijd erg actief zijn, alleen maar vertegenwoordigd zijn. Ik hoop dat er heel veel mensen die net als wij denken ook naar deze burgertop gaan komen."

Nagelkerke hoopt er samen met tegenstanders van de groei van Schiphol eruit te komen: "Om de overlast die er wel degelijk is, te helpen te voorkomen."

Volgens de initiatiefnemers van de burgertop zijn de inwoners te weinig aan zet als het om Schiphol gaat. Momenteel buitelen Kamerleden over elkaar heen en worden er beslissingen genomen over de hoofden heen van omwonenden van Schiphol. Veel burgers, of het nou voor- of tegenstanders van de groei van Schiphol zijn, voelen zich niet gehoord.

De Burgertop Schiphol wordt op zaterdag 16 november gehouden in sporthal De Moriaan in Wijk aan Zee.

