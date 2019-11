Nancy (62) verloor alles door bungalowbrand: "As van mijn man en 25.000 foto's zijn weg"

WINKEL - Haar paspoort, de autosleutel, bankpasjes, telefoon en zelfs de urn met daarin de as van haar man; de 62-jarige jarige Nancy uit Winkel is álles kwijtgeraakt. Haar woning op het bungalowpark Greco Marina in Winkel brandde deze week af en daarbij raakte ze zelf ook gewond. "Ik stond buiten in mijn nakie te schreeuwen. Vreselijk." Gelukkig krijgt ze van alle kanten steun; er is zelfs een geldinzamelingsactie gestart.

Het bungalowpark aan de Dorpsstraat bestaat al jaren en de meeste mensen wonen er permanent. Zo ook Nancy Gelderman-van der Reijden met haar twee hondjes. Haar man overleed in mei van dit jaar.

Maanda- op dinsdagnacht rond 00.45 uur had ze zich nét uitgekleed om onder de douche te stappen toen de brand in haar huisje ontstond. "Ik probeerde het zelf nog te blussen - vooral omdat ik bang was dat de brand zou overslaan naar de buren - maar kreeg de brandblusser niet aan de praat. Toen rende ik naar buiten voor de tuinslang en besefte al gauw dat ik het water had afgesloten vanwege de verwachte nachtvorst."

Ze klinkt moe, als NH Nieuws haar aan de telefoon krijgt. Logisch, want ze is sinds gisteren pas terug uit het ziekenhuis en logeert tijdelijk in een ander vakantiehuisje in Groote Keeten. "Ik heb brandwonden, geen haar meer op mijn lichaam - allemaal verbrand - en had koolmonoxidevergiftiging", aldus Nancy. "Maar ik word van alle kanten overspoeld met lieve berichtjes, iedereen toont medeleven en het is een beetje hectisch. Vandaar dat ik net even lag te rusten. "

De helse nacht staat Nancy nog heel goed bij; het is een trauma, zegt ze er zelf over. "Ik ruik op de gekste momenten ineens rook of zie vlammen. Het was vreselijk. Toen de brand zich verspreidde, stortte een deel van mijn dak in en dat kreeg ik op mijn hoofd. En ik stond dus in mijn nakie op straat in paniek te schreeuwen; ik kon nog net een jasje uit de gang grissen. Dat gevoel... schreeuwen in je blootje op straat; het is mensonterend."

Van de bungalow, waar ze twaalf jaar lang woonde met haar man, is nauwelijks iets over. Dat is ook te zien op de foto's. "De as van mijn overleden man stond in een urn klaar om uitgestrooid te worden. Ook die is verbrand, net als mijn computer met 25.000 foto's erop. Maar ook van de meest simpele dingen realiseer ik me ineens: ik heb het niet meer. Mijn uitgebreide kleding- en hoedencollectie, pincet. Mijn auto is gelukkig gespaard gebleven, maar de sleutel, mijn rijbewijs en bril zodat ik kán autorijden, zijn wel verbrand."

Nancy is houtdraaier en maakt kapperspalen. Ze had een paar palen van klanten in huis staan en ook haar netwerkboekje met telefoonnummers zijn allemaal weg.

Steun van alle kanten

Het feit dat ze zó getroffen is, gaat als een lopend vuurtje in de kop van Noord-Holland. Van een marktkoopman uit Callantsoog kreeg ze een mand met sappen en brood, van iemand anders een broek, maar de Schagense Kitty Mertz denkt dat Nancy vooral iets heeft aan geld. Daarom startte ze een inzamelingsactie. "Ik vond het zo intens triest voor haar." Ze kent de Winkelse van haar radioprogramma op Noordkop Centraal waar Nancy ooit te gast is geweest. "Dus besloot ik een oproep te doen op Facebook. Ik heb een groot netwerk, dus veel mensen hebben mijn bericht al gezien. Er is al zo'n 1.000 euro gestort."

Nancy: "Kitty is een vrouw met een hart dat bijna groter is dan haar eigen lijf. Onvoorstelbaar lief. Ik weet gewoon niet wat ik ermee moet." De Winkelse mag tot 1 april in haar tijdelijke woning blijven. Qua verzekering moet alles nog worden uitgezocht, maar Nancy hoopt vooral dat ze het opgelopen trauma snel verwerkt. "Ik heb nul komma nul spullen meer van mezelf, maar wel mijn hondjes en heel veel steun. Iedereen doet wat en in totaal is dat heel veel!"