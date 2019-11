Automobilist op A1 botst expres op andere bestuurder om 'wraak' te nemen

NAARDEN - Een automobilist heeft wraak genomen op een medeweggebruiker op de A1 die hem even daarvoor al bumperklevend inhaalde. Dat zinde de bestuurder van de Suzuki overduidelijk niet: honderden meters verder kwam de bestuurder verhaal halen bij de ander door de auto vol in de flank te botsen.

Dat is te zien op dashcambeelden die gemaakt zijn op de snelweg richting Hilversum. Op de video op Dumpert is goed te zien hoe de Suzuki eerst wordt ingehaald op de linkerrijbaan van de A1, waarna de twee bestuurders ogenschijnlijk hun eigen weg gaan.

Maar even later blijkt dat de Suzukirijder het er niet bij laat zitten. De automobilist duikt uit het niets op en rijdt vol tegen de rechterkant van de andere auto aan, omringd door andere auto's op een volle snelweg. De Suzuki schiet door de botsing twee banen naar rechts, de andere auto rijdt door op de baan.

Het is onduidelijk of er iemand is opgepakt na het incident.