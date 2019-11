Brand in Bergense woning met rieten dak

BERGEN - Er is een brand in een woning aan de Groeneweg in Bergen. Omdat het een huis is met rieten dak zijn meerdere brandweereenheden uitgerukt. Er waren drie personen aanwezig in de woning, maar niemand raakte gewond.

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord meldt dat er ook een hoogwerker aanwezig is. Inmiddels is de brand meester.