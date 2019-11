Man duwt agent uit het niets omver en verstopt zich onder caravan in Nibbixwoud

NIBBIXWOUD - De politie heeft gisteren een 35-jarige man uit Nibbixwoud aangehouden, nadat hij uit het niets een agent hardhandig omver duwde. De agent raakte daarbij gewond aan zijn knie.

Dat gebeurde nadat de politie was gebeld om te helpen bemiddelen bij een ruzie tussen twee mensen in het dorp. De man vluchtte na zijn daad weg, maar via de inzet van een politiehelikopter en diensthond, werd de dertiger gevonden.

Hij bleek zich verstopt te hebben onder een caravan. De man is meegenomen naar het politiebureau.