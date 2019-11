Recordbrekende vrachtschip Hood Island 'eindelijk' binnen in haven Beverwijk: "De grootste ooit"

BEVERWIJK - Het kostte havenmeester Bert Visser de nodige hoofdbrekens, maar het imposante vrachtschip Hood Island ligt 'eindelijk' aan wal in Beverwijk. "Dat is speciaal, want het is hier het grootste vrachtschip ooit."

De Hood Island heeft een lengte van 179 meter en verbreekt daarmee - met exact 7 meter - het oude record, zo zegt havenmeester Visser tegen NH Nieuws. "En dat is deze week in combinatie met de diepgang ook best wel een zorgenkindje geweest. Normaal gesproken hebben we de problemen met de boot van Sinterklaas, maar nu met deze", lacht Visser.

Lees ook: Zeehaven Beverwijk wereldspeler in export van pootaardappelen: "Mooiste tijd van het jaar"

Want al vanaf donderdag lag het schip voor anker in de Noordzee, ter hoogte van IJmuiden. Mede door een verzekeringskwestie van de rederij, maar ook de zorg over de enorme lading van 4.500 ton aan pootaardappelen. "Dat zou dan problemen kunnen opleveren bij het vertrek, door het maken van de bocht richting de zeesluis. En we willen hier geen aardappelenmuseum, dus gaat 'ie voor de laatste aardappelen naar een andere ligplaats. Daarna vertrekt hij eind volgende week naar Cuba."

Eerlijk

Na wat hectisch dagen is de havenmeester blij dat het schip aan wal ligt. "Maar ik ben ook heel eerlijk; ik ben ook blij als 'ie weer de hoek om is. Maar dat is voor latere zorg."