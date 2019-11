Man schiet op twee mensen bij Zandvoortse flat: tweede incident in korte tijd

ZANDVOORT - Er heeft gisteravond een nog onbekende man geschoten op twee personen bij en in een flat aan de Zandvoortse Keesomstraat. Er raakte niemand gewond. De politie is op zoek naar getuigen en onderzoekt een verband met een eerdere schietpartij in dezelfde straat, zo'n twee weken geleden.

Het gebeurde gisteravond rond 19.35 uur. De man schoot eerst in de richting van een getuige, meldt de politie in een bericht. Daarna schoot hij op de galerij in de flat naar een andere man.

Die man is onbekend gebleven. Beiden zijn hardlopend gevlucht, volgens een getuige in de richting van de Lennepweg. De politie zocht met honden de omgeving af, maar heeft niets gevonden.



Hond uitlaten

Volgens de getuige zouden de eerste schoten zijn gelost op een vrouw die haar hond aan het uitlaten was.

Amper twee weken geleden, in de nacht van zondag 20 oktober op maandag 21 oktober, was er in dezelfde straat ook al een schietpartij. Omwonenden vertelden toen aan NH Nieuws hoe zij meerdere schoten hoorden, die ook auto's van bewoners raakten. "Alsof er in de duinen op herten werd geschoten", zei een dame. De flats staan aan het randje van Zandvoort, vlakbij Wurmenveld.

Ook hoorden bewoners die avond een auto hard wegscheuren.

Er gingen die maandagochtend daarna geruchten in de buurt dat er iemand zou zijn gearresteerd, maar een woordvoerder van de politie liet weten dat dat niet het geval was.