Spoorwerkzaamheden zorgen voor vertraging in provincie: géén treinen van en naar Amsterdam Zuid

NOORD-HOLLAND - Vertraging en zelfs helemaal geen treinen: werkzaamheden aan en rondom het spoor zorgen voor problemen met de treinen in Noord-Holland.

De grootste verbouwing is op dit moment bij Amsterdam Zuid. Door de uitloop van de werkzaamheden rijden er op dit moment nog steeds geen treinen van en naar het station. Volgens de site duurt dit tot ongeveer 10.00 uur. "Maak zoveel mogelijk gebruik van de metro en overig openbaar vervoer", luidt het advies.

Dit heeft ook invloed op het treinverkeer van en naar Schiphol. Er is een extra reistijd van 15 tot 30 minuten.

Uitgeest

Zo zijn er werkzaamheden tussen station Amsterdam Centraal en Uitgeest. Er is 'beperkt treinverkeer', aldus de NS. Je wordt tussen Alkmaar en Sloterdijk omgeleid via Haarlem. De vetraging kan oplopen tot een half uur.



Ook rijden er vanaf 12.00 uur vanmiddag bussen in plaats van treinen tussen Zaandam en Wormerveer.