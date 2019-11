Twee jongens halen 'levensgevaarlijke' streek uit in bouwkraan Castricum

CASTRICUM - De politie moest vannacht uitrukken voor twee kwajongens in Castricum. Op een bouwterrein waren ze in een hijskraan geklommen. "Levensgevaarlijk", Twittert wijkagent Bas Wijnen.

Volgens Wijnen krijgen de jongens een bekeuring onder het mom van 'verboden toegang voor onbevoegden'. 'Er staat niet voor niets een hek om de kraan heen met verbodsborden erop', schrijft hij.



Het gaat om de bouwkraan bij de Geesterduinweg. Daar wordt al een tijdje gewerkt aan herinrichting van de weg.





Lees ook: 'Levensgevaarlijke' rage: jongeren Uithoorn beklimmen dak van oude chemische fabriek

Volgens agent Virgil de la Haye was dit niet de eerste keer dat de politie zo'n melding kreeg. 'Eerder dit jaar troffen wij twee personen in een hijskraan aan.' Dit schrijft hij in zijn Instagram-stories. Op zijn Instagram-video zie je in ieder geval één jongen uit de kraan naar beneden klimmen, terwijl de politie met een zaklamp op de kraan schijnt.