Brand in zeecontainer met gasflessen bij AH Spaarndam: "Denk dat indringer vuurtje wilde stoken"

SPAARNDAM - Een man heeft gisterennacht voor veel commotie gezorgd in Spaarndam. Nadat hij over een hek was geklommen om het afgesloten bedrijfsterrein van de Albert Heijn aan de Lageweg te bereiken, heeft hij eerst een tijdje staan wroeten in een container met bedrijfsafval. Daarna ging hij een zeecontainer in waarin gasflessen en barbecues stonden opgeslagen, en zou daar een fikkie hebben gestookt.

Dat vertelt supermarkteigenaar Han Bouwens aan NH Nieuws. Eerder vandaag postte hij in de Facebook-groep Je bent Spaarndammer als... enkele fragmenten van de beelden die de bewakingscamera's op het terrein hebben vastgelegd.

Rookwolken

In het eerste fragment is te zien hoe de man iets voor middernacht in de vuilnisbak staat te graven, het tweede fragment laat zien hoe de man uit de container stapt en het terrein verlaat door over het hek te klimmen. De eerste rookwolken ontsnappen op dat moment al uit de container, zo is te zien. Als de brandweer kort na aankomst de container opent, staat het hele terrein binnen mum van tijd blauw van de rook.

Het vuur is snel onder controle en de gasflessen ontploffen niet, maar de indringer is op dat moment al gevlucht: getuigen kunnen de brandweer nog wel vertellen in welke richting hij is gerend. Ook eigenaar Bouwens - die zelf in het dorp woont - is op het alarm afgekomen. "Het halve dorp was in rep en roer."

Vuurtje uit de hand gelopen

Bouwens denkt dat het om een dakloze gaat, die op zoek was naar eten en een warme plek om te slapen. "Ik denk dat 'ie een vuurtje heeft willen maken, maar dat dat uit de hand is gelopen. Het moet echt heel heet zijn geweest, want alles is gesmolten." Hij schat de schade op zesduizend euro. "Maandag gaan we het met de verzekering regelen."

"De politie neemt het hoog op, mede vanwege de gasflessen", vertelt hij. "Ik heb aangifte gedaan en de politie vanochtend onderzoek gedaan." Of dat al iets heeft opgeleverd, is niet bekend: de politie is op het moment van dit schrijven niet bereikbaar voor commentaar. Hoewel de beelden niet liegen, kan nog niet worden bevestigd dat de indringer daadwerkelijk het brandje in de container heeft gesticht.

Dorpscafé

Vandaag deed Bouwens bovendien nog een bizarre ontdekking: nadat de indringer het terrein had verlaten en de benen had genomen, is hij naar het café in het dorp (De Toerist, red) gegaan. Hij zou daar in het Engels de weg hebben gevraagd, waarna hij een biertje heeft gekregen."

De supermarkteigenaar hoopt dat de politie de man snel in de boeien slaat, maar heeft de beelden naar eigen zeggen niet gedeeld om de man aan de schandpaal te nagelen. "Vooral om de rest van de inwoners van het dorp te waarschuwen, want vaak hangt zo iemand wel een tijdje ergens rond."