Treinverkeer rond station Amsterdam-Zuid hervat na vertraging werkzaamheden Zuidasdok

AMSTERDAM - Het treinverkeer rond station Amsterdam Zuid is om 10.00 uur hervat. Door uitloop van de werkzaamheden aan het project Zuidasdok is dat enkele uren later dan was gepland.

Vrijdag en zaterdag reden er geen treinen vanwege de grote operatie bij het station. Een drie miljoen kilo wegend betonnen dakdeel werd de laatste dagen op zijn plek geschoven, dwars door de A10 en het spoor. Door problemen op de bouwplaats en het regenachtige weer duurde dat langer dan gepland.

"Er is hard gewerkt om vanaf 10.00 uur het treinverkeer te hervatten", schrijft de NS op de website. Reizigers moeten nog wel rekening houden met aanpassingen in het treinverkeer. Ze worden aangeraden de reis te plannen via de reisplanner.

De A10 Zuid richting Utrecht blijft, volgens planning, tot morgenochtend 05.00 uur afgesloten. De werkzaamheden zijn live te volgen op de webcam van het project.