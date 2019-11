Treinverkeer op Amsterdam-Zuid later op gang door vertraging bij werkzaamheden

AMSTERDAM - Doordat werkzaamheden op de Amsterdamse Zuidas wat vertraging hebben opgelopen, komt het treinverkeer daar zondag iets later dan gepland op gang. De bedoeling is dat op de stations Amsterdam Zuid en RAI de treinen rond 10.00 uur gaan rijden, terwijl dit in de oorspronkelijke plannen 06.00 uur was.

De werkzaamheden, waarbij een dakdeel van een nieuwe reizigerstunnel werd geplaatst, hebben vandaag mede als gevolg van de weersomstandigheden vertraging opgelopen.

De werkzaamheden leidden de afgelopen dagen al tot flinke files op de omliggende wegen omdat de ringweg A10 richting Utrecht was afgesloten. Daarnaast lag het treinverkeer op de twee Amsterdamse stations plat, maar reden er wel metro's.

Ondanks de vertraging in de werkzaamheden is de verwachting dat de A10 maandagochtend om 05.00 uur weer open kan, zoals voorzien.