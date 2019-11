AZ wint makkelijk van tien man van FC Twente

DEN HAAG - AZ heeft zaterdagavond 'thuis' met 3-0 gewonnen van FC Twente. De Alkmaarders speelden al binnen twintig minuten tegen tien man nadat keeper Joël Drommel van FC Twente een rode kaart kreeg. De Alkmaarse doelpunten kwamen op naam van Pantelis Hatzidiakos, Dani de Wit en Myron Boadu. Doordat PSV gelijkspeelde tegen Sparta Rotterdam heeft AZ de tweede plek nu vaster in handen.

AZ moest het tegen FC Twente nog doen zonder Ron Vlaar. Jonas Svensson, die vrijdag voortijdig naar de kleedkamer ging bij de training, zou starten, maar haakte in de warming-up toch af. Zijn vervanger was Yukinari Sugawara. Dani de Wit, die tegen PSV op de bank moest beginnen, stond weer in de basis, waardoor Calvin Stengs op zijn vertrouwde plek rechts in de eerste linie begon.

Gratis consumptie

De supporters van FC Twente kregen voor de wedstrijd een consumptie op kosten van AZ als bedankje voor de wedstrijd in de Europa League tegen FC Antwerpvdie AZ in het stadion van de Tukkers mocht spelen.

Rode kaart keeper

AZ begon tegen de nummer negen van de ranglijst sterk aan de wedstrijd en kreeg een aantal kansen via Oussama Idrissi, die zijn schoten net naast zag gaan of ze belandden in de handen van keeper Drommel. Die keeper kon al na achttien minuten vertrekken met rood, nadat hij Myron Boadu torpedeerde buiten de zestien. Boadu kwam vrij op de keeper af na een mooie dieptepass van Calvin Stengs en hem werd dus een scoringskans ontnomen. Jorn Brondeel nam het keeperswerk over en dat ging ten koste van Javier Espinosa.

Hatzidiakos opent score

Na 25 minuten spelen was Wijndal dicht bij de openingstreffer met een schot uit de draai dat van de kruising afspatte. Vijf minuten voor de rust vond Wijndal opnieuw het hout op zijn weg in een poging de score te openen met een afstandsschot. In de extra tijd van de eerste helft werd het dan toch nog 1-0 voor AZ, door een diagonale afstandspegel van Pantelis Hatzidiakos.

2-0 De Wit

AZ had wat met het houtwerk tegen FC Twente, want kort na de rust raakte Sugawara ook de paal. Tien minuten na de rust zette Idrissi een versnelling in en gaf de bal laag voor. Keeper Brondeel kreeg de bal niet klemvast, waarna die voor de voeten van De Wit belandde, die de 2-0 aan liet tekenen.

3-0 Boadu

AZ was oppermachtig en het was prijsschieten op het doel van Twente, terwijl de Tukkers nauwelijks in de buurt van het doel van Marco Bizot kwamen. In de 78e minuut kreeg ook Myron Boadu nog zijn doelpunt. Hij schoot via de binnenkant van de paal de 3-0 achter Brondeel.

Door het gelijkspel van PSV tegen Sparte staat AZ vaster op de tweede plek met zes punten achterstand op koploper Ajax. AZ speelt donderdag de verre uitwedstrijd in de Europa League tegen Astana in Kazachstan.

Opstelling AZ: Bizot; Sugawara (Druijf/75), Hatzidiakos, Wuytens (Clasie/82), Wijndal; Midtsjø (Ouwejan/82), De Wit, Koopmeieners; Stengs, Boadu, Idrissi

Opselling FC Twente: Drommel; Verhaegh, Busquets, Schenk, Verdonk; Selahi (Aburjania/85), Roemeratoe, Espinosa (Brondeel/19); Aitor, Vuckic, Zekhnini (Brama/46)