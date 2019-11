'Ernstige zorgen' om vermiste Alkmaar (26): spoorloos na vertrek uit woning

ALKMAAR - In Alkmaar en omgeving wordt met man en macht gezocht naar een 26-jarige man. Hij vertrok vanochtend vanuit een woning in de Alkmaarse Toussaintstraat, maar heeft sindsdien niets meer van zich laten horen.

Hij is vanochtend tussen 4.00 uur en 8.00 uur vertrokken, meldt een politiewoordvoerder. "Maar hij heeft niemand laten weten waar hij heen is gegaan. Omdat we inmiddels ruim twaalf uur verder zijn en nog niets hebben gehoord, maken we ons ernstige zorgen."

Vrienden en familie

Zijn vrienden en familie sloegen eerder vandaag alarm bij de politie. De man is blank, 1,85 meter lang en heeft donkerblond haar. Hij heeft een licht getrimde snor en baard. Of hij in Alkmaar woont, weet de woordvoerder niet. "Maar hij verbleef daar vannacht in ieder geval wel."

De politie vraagt naar hem uit te kijken. Wie hem ziet of aantreft wordt gevraagd de politie te bellen.