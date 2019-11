Mogelijk schoten gelost in Zandvoort: politie zoekt man in donkere kleding

ZANDVOORT - De politie doet vanavond onderzoek in de Zandvoortse Keesomstraat, omdat daar volgens getuigen vanavond geschoten zou zijn.

Dat bevestigt een woordvoerder van de politie. Of er daadwerkelijk schoten zijn gelost is nog niet bekend, al lijkt het er op dat er niemand gewond is geraakt.

Agenten in het gebied doen buurt- en sporenonderzoek. Getuigen laten weten dat een gebied achter een van de flats in de straat is afgezet.

Weggerend

Getuigen hebben een signalement van de mogelijke schutter doorgegeven. Het gaat om een man in donkere kleding (zwart of donkerblauw) met capuchon. Hij zou vanuit de Keesomstraat zijn weggerend, maar in welke richting is niet bekend.





Wie de man denkt te zien of meer informatie heeft, wordt gevraagd alarmnummer 112 te bellen.