Stomdronken automobilist botst zich een weg door Sint Maartensbrug

SINT MAARTENSBRUG - Een automobilist heeft gisteravond in Sint-Maartensbrug twee ongelukken gehad. Na het tweede ongeluk besloot hij de schade aan z'n auto op te nemen, maar nam vervolgens de benen.

Een getuige zag rond 21.30 hoe de man op de Grote Sloot tegen twee betonnen palen botste. De automobilist stopte echter niet, maar reed verder richting de Sint Maartensweg. Daar aangekomen botste hij op een tegenligger, en besloot wederom door te rijden.

Hij bleek echter wel geïnteresseerd in de schade die zijn eigen voertuig had opgelopen, want iets verderop parkeerde hij, stapte uit en nam de schade op. Vervolgens liep hij weg.

Ongeldig rijbewijs

Gealarmeerde agenten troffen de man niet veel later aan en pakten hem op voor het verlaten van de plaats van een ongeluk. Eenmaal op het bureau bleek dat hij bijna vier keer meer had gedronken dan toegestaan. Bovendien bleek hij te rijden met een ongeldig rijbewijs, waarvoor hij zich ook zal moeten verantwoorden.

Hij was niet de enige bestuurder onder invloed die in de regio tegen de lamp liep. Een uur eerder was er in Warmenhuizen ook al een vrouw opgepakt die te diep in het glaasje had gekeken. Dat gebeurde nadat de politie getipt was over een slingerend voertuig. Op het bureau bleek dat ze ruim drie keer meer had gedronken dan toegestaan. Haar rijbewijs is in beslag genomen.