Nieuwe hoop voor ex-personeel Thomas Cook: "Behoefte aan goede mensen in de reisindustrie"

BADHOEVEDORP - Er gloort hoop voor het oud-personeel van Thomas Cook Nederland. Afgelopen september raakten alle 200 medewerkers van de reisorganisatie in Hoofddorp hun baan kwijt na het faillissement van alle Thomas Cook-bedrijven in Europa. Het Hoofddorpse personeel kreeg vandaag de gelegenheid om met bedrijven in contact te komen voor een nieuwe baan.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Anna Blackburn en Annerieke Oudshoorn waren door Thomas Cook uitgezonden naar het buitenland. Beide medewerkers werkten op een Grieks eiland, Anna op Rhodos en Annerieke op Kreta. De Nederlandse toeristen waar zij zorg voor draagden werden net als zij verrast door het faillissement. Ondanks de onzekerheid over hun eigen toekomst waar de twee plots mee moesten dealen, zorgden ze eerst dat de toeristen terug naar Nederland konden.

Lees ook: Thomas Cook Nederland officieel failliet: 200 medewerkers op straat

Dat Anne Blackburn haar baan kwijt was, maar toch nog honderden gasten moest helpen vindt ze vanzelfsprekend: "Op dat moment weet je niks, alleen dat het bedrijf failliet is. Maar dit is onze passie. Je bent in het buitenland voor onze gasten. Dit is wie wij zijn." Annerieke Oudshoorn: "We probeerden natuurlijk ons werk uit te voeren zo goed en zo kwaad als het kon, om er toch voor onze gasten te zijn." Tegelijkertijd realiseerde Oudshoorn zich dat er een erg onzekere periode voor haar aanbrak.

Beroepenmarkt

Ruim een maand later zitten beide vrouwen nog werkloos thuis. Toch hoeft dat volgens Rob Somsen, organisator van een grote luchtvaart-beroepenmarkt in Badhoevedorp niet lang te duren. Somsen: "Het zijn goed opgeleide mensen met veel ervaring. En er is gewoon behoefte aan goede mensen in de reisindustrie." Speciaal voor de Thomas Cook-medewerkers was er vandaag op de beroepenmarkt gelegenheid om met potentiële werkgevers in contact te komen.

Bedrijven zoals KLM, TUI, Corendon, en zelfs de customer care-afdeling van de gemeente Haarlemmermeer kwamen zichzelf voorstellen aan het oud-personeel van Thomas Cook. Zo'n 50 ex-medewerkers hoorden hun pitch aan en gingen vervolgens in gesprek met de bedrijven. Anne en Annerieke hadden al snel beet bij TUI Nederland.

"Hoopvol"

Annerieke kwam al meteen in aanmerking voor verschillende posities op het hoofdkantoor is Rijswijk en toonde interesse om weer in het buitenland te werken. Ook Anne is hoopvol: "Ik kijk uit om verder te praten over een positie in het buitenland. En eventueel voor in de winter iets in Rijswijk. Hoopvol, een leuk gesprek."

In totaal kwamen bijna zeshonderd bezoekers naar de luchtvaart-beroepenmarkt in het Corendon Village Hotel in Badhoevedorp. Volgens de organisatie was het de succesvolste editie in het tienjarig bestaan.