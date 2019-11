Nieuw boerenprotest nog onzeker, maar voorbereidingen al wel begonnen: "Trekkers alvast poetsen"

HAARLEM - Of ze opnieuw massaal naar het provinciehuis in Haarlem trekken is nog maar de vraag, maar feit is dat Noord-Hollandse boeren wordt verzocht alvast na te denken over de invulling van het protest.

Hoewel ze liever bij Friesland horen, weten Noord-Hollandse boeren dondersgoed dat ze in Haarlem moeten zijn om hun stem te laten horen. Na het protest van medio oktober, gingen ze eergisteren in gesprek met Statenleden over de bijdrage die de Noord-Hollandse agrarische sector zal leveren bij de aanpak van de stikstofproblematiek.

"Er zijn zeer goede gesprekken geweest", schrijft de actiegroep Boeren in actie Noord-Holland op haar Facebook-pagina. "Donderdag krijgt dat gesprek een vervolg. De uitkomst van dat gesprek bepaalt of we maandag 11 november massaal met trekkers naar Haarlem gaan of niet."

Toch wordt demonstranten aangeraden niet te wachten tot het hoge woord eruit is. "Dus lieve mensen, graag de achterban informeren, trekkers vast poetsen en vast nadenken over de routes. Donderdag weten we of wel of niet met de trekkers naar Haarlem gaan.

Bekijk hieronder beelden van het eerdere protest bij het provinciehuis, op 14 oktober.