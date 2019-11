Ruim twee maanden griezelen in voormalig slachthuis Haarlem: "Heel leuk en een beetje spannend"

HAARLEM - Het spookhuis in het oude slachthuis aan de Haarlemse Oorkondelaan is sinds vandaag open voor publiek. Het gaat om een tijdelijk spookhuis, maar ook na Halloween kun je er nog ruim twee maanden langs om eens flink te griezelen.

"Niet per se eng, maar wel leuk", concludeert Dez Woortman. "Mensen met pakken aan en allemaal dingen in de lucht." Ook Mara Smits zat in het treintje dat door het spookhuis rijdt. "Ik vond het heel leuk en het was ook wel een beetje spannend. Leuke kunst..."

Extra lading

Dez' vader, Menno Woortman, kan het wel waarderen dat het spookhuis in de Slachthuisbuurt is gerealiseerd. "Ik ben hier zelf opgegroeid dus dat dit slachthuis is omgebouwd tot een spookhuis geeft wel een extra lading. Het idee is hartstikke leuk."

Lees ook: Griezelen geblazen op Halloween Fair West-Friesland

Een flink team heeft de afgelopen maanden gewerkt aan de inrichting. Decorateur Ap Esenbrink oogt tevreden: "Mensen komen er erg enthousiast uit. Ze vinden het een beetje eng, maar uiteindelijk ook een funhouse. Deze dagen is het nog een beetje finetunen om het helemaal goed te krijgen."

Het spookhuis is t/m zondag 5 januari 2020 te bezoeken.