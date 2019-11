Onwel geworden Youp van 't Hek vandaag weer naar huis

NAARDEN - Youp van 't Hek mag het ziekenhuis zaterdag verlaten. Het gaat 'redelijk' met de Naardense cabaretier, laat zijn manager weten. De 65-jarige Van 't Hek werd gisteravond onwel op het podium van het Oude Luxor Theater in Rotterdam.

Een optreden dat zaterdagavond in datzelfde Luxor zou plaatsvinden, werd eerder op de dag al geannuleerd.

Wat er precies met de cabaretier aan de hand is, kan het management nog niet zeggen. Daarover wordt de komende dagen naar alle waarschijnlijkheid meer bekend. Vrijdagavond liet het management al wel weten dat Van 't Hek goed aanspreekbaar was.



Het is niet de eerste keer dat de cabaretier onwel werd tijdens een voorstelling. Eind december 2015 onderging Van 't Hek een zware hartoperatie nadat hij een aantal keren niet goed was geworden op het podium. In de loop van 2016 hervatte hij zijn optredens.