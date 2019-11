Fitnesscentrum in actie voor Torre (8), Beverwijkers halen ruim 400 euro op voor zieke jongen

BEVERWIJK - MAX Sports & Wellness in Beverwijk stond vandaag in het teken van een inzamelingsactie voor Torre. Het ventje van 8 heeft een stofwisselingsziekte en in het fitnesscentrum doneerden de sportende leden vandaag vijf euro, wat een (voorlopig) totaal van van 435 euro opleverde.

Het geld gaat naar het Radboudziekenhuis in Nijmegen. Daar wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van een medicijn tegen de ziekte die zich bij Torre openbaarde toen hij anderhalf was. Torre was een baby als alle anderen, al bleef hij iets achter in zijn ontwikkeling. "Niet iets om je meteen heel grote zorgen over te maken", vertelt Anouk Bekkers, Torre's moeder. "Totdat we dus hoorden dat hij een energiesofwisselingsziekte heeft. Dat is een klap die flink aankomt."

Altijd moe, altijd vrolijk

Torre is een vrolijk ventje dat elke dag naar Heliomare gaat voor therapie. "Het is daar een warm bad voor hem", zegt Anouk, die met hulp van haar man Andy, haar twee andere kinderen en familie en vrienden de zorg thuis voor haar op zich neemt. "Torre is altijd moe", omschrijft ze zijn ziektebeeld. "Hij kan niet praten, niet lopen, niet eten. Dat is natuurlijk heel naar, maar ondanks dat is hij altijd aan het lachen."

Anouk en haar man hopen dat er een medicijn tegen de ziekte wordt gevonden. Professor Smeitink van het Radboudziekenhuis heeft daar zijn levenswerk van gemaakt. Anouk wil hem daarin steunen met acties als die in het fitnesscentrum in Beverwijk, dat kennissen spontaan hebben georganiseerd. "Prachtig dat ze dit doen. Ik ben er echt heel blij mee."

Het bedrag komt bovenop de ruim 51.000 euro die ze in september hebben opgehaald dankzij een sponsorfietstocht in Italië en gaat via de stichting Energie4All naar onderzoeker Smeitink. Anouk: "Ze zijn het medicijn al op mensen aan het testen, wat wil zeggen dat ze vrij ver zijn. Het is heel hoopvol."