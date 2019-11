Lerarenstaking nog niet van de baan: scholen nog in dubio

NOORD-HOLLAND - De lerarenstaking van woensdag 6 november is tóch nog niet helemaal van de baan. Daar leek het gisteravond op toen het kabinet miljoenen toezegde aan het onderwijs. Maar onderwijsbond Leraren in Actie liet vanmorgen al weten tóch te gaan staken en vakbond AOb overlegt morgen over het al dan niet doorgaan van de staking. Scholen door heel de provincie twijfelen nog over of zij het werk neerleggen.

Directeur Jaap Muurling van basisschool Het Kompas in Hoorn: "Nadat het gisteravond bekend werd, heb ik een mail gestuurd naar mijn leerkrachten met de vraag hoe zij er nu in staan. Ik weet nog niet wat daar uitkomt en dus wat er woensdag gebeurt."

Praktisch probleem

Verder wijst Muurling erop dat er ook een praktisch probleem kan ontstaan mocht er besloten worden dat het personeel niet gaat staken. "Leerlingen en ouders hebben mogelijk inmiddels plannen gemaakt voor woensdag die lastig weer te annuleren zijn", zegt hij tegen NH Nieuws. Wellicht kiest de school er dan voor om ouders vrij te laten in hun keus om de kinderen naar school te sturen. In dat geval is de school wel open, maar wordt een alternatief programma gedraaid.

Basisscholen in de kop van Noord-Holland hebben voor de lerarenstaking woensdag een sportieve actie, met 150 leraren, op het strand van Callantsoog georganiseerd. Renee Zwaan, directeur van basisschool Frankendael in Callantsoog, laat aan NH Nieuws weten nog in dubio te zitten omdat ze als school nog steeds achter de reden van de staking staan maar 'geen wilde staking' willen nu de onderwijsvakbonden voorlopig niet meer oproepen tot staking: "We zijn druk aan het overleggen, maandagochtend hakken we de knoop door. Dat heb ik ouders gemaild. Zij willen natuurlijk weten waar ze aan toe zijn."

Zoethoudertje

Rien Spies van Stichting Agora, waar 24 basisscholen in de Zaanstreek onder vallen, vindt het toegezegde geld 'een zoethoudertje': "Ik vind het beschamend wat er is afgesproken tussen de vakbonden, de minister en de schoolbesturen. Het geld is geen oplossing voor alle structurele problemen, zoals de te lage salarissen. En als leraren nu wél gaan staken, dan lijken ze onterecht 'Rupsje Nooitgenoeg'."