Jongens (19) bedreigen elkaar met wapen in Hoorn, allebei aangehouden

HOORN - De politie heeft vannacht twee 19-jarige jongens in Hoorn aangehouden nadat zij elkaar bedreigd hadden met een mogelijk vuurwapen. Dat meldt een woordvoerder van de politie aan mediapartner WEEFF. Volgens de woordvoerder ontstond er een conflict bij de McDonald's in Hoorn.

Beide jongens uit Blokker en Hoorn zaten in een eigen auto toen zij ruzie kregen. Bij het fastfoodrestaurant aan de A7 in Hoorn ontstond vervolgens een conflict. Hierbij werd met een 'vuurwapen' gezwaaid en gedreigd. De politie kon beide 19-jarige jongens in Hoorn achterhalen en aanhouden. De Landelijke Eenheid Noordwest meldt op Twitter dat er bij de aanhouding twee airsoftwapens in beslag zijn genomen.

Vanochtend zijn de twee 19-jarige jongens officieel aangehouden en wordt er onderzoek gedaan naar het conflict. Voor het onderzoek zijn camerabeelden veiliggesteld en de politie gaat een aantal getuigen verhoren. De jongens blijven in voorlopige hechtenis.