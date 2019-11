Grote logistieke operatie rondom A10 start met vertraging

AMSTERDAM - De grote werkzaamheden bij de Zuidasdok in Amsterdam zijn later gestart dan gepland. De schuifwerkzaamheden hadden volgens het bouwschema afgelopen nacht afgerond moeten zijn, maar dat is om 'logistieke redenen' niet gebeurd. Het is nog onbekend of de afsluiting van de A10-Zuid daarmee ook langer gaat duren.

Het schuiven is pas in de loop van de ochtend na 7.00 uur gestart. Bij deze werkzaamheden wordt een drie miljoen kilo wegend dakdeel ingeschoven. Hiervoor moest een deel van de A10 Zuid worden opgebroken.

De vertraging zou te maken hebben met logistieke problemen op de bouwplaats. Zo kostte het meer tijd om op de krappe bouwplaats het voorbereidende werk te doen. Ook speelde het slechte weer een rol.

De woordvoerder laat aan AT5 weten dat ze inmiddels goed op dreef zijn met de schuifoperatie. "Het dakdeel moet ingeschoven worden in een tempo van zeven meter per uur, maar op sommige momenten gebeurt dat in een tempo van acht tot tien meter per uur."

Het is deels om die reden nog niet duidelijk hoeveel uur vertraging het totale bouwproject heeft opgelopen. In de middag wordt de impact van de totale planning gemeten.

Sinds donderdagavond is de A10 Zuid in de richting van Utrecht afgesloten voor verkeer vanwege de werkzaamheden. Ook het treinverkeer van en naar de stations Amsterdam Zuid en Amsterdam RAI rijdt sinds donderdag niet. Morgen moet een deel van het treinverkeer weer worden hervat.

De A10 Zuid moet voor maandag 05.00 uur weer worden vrijgegeven voor het verkeer. De opgebroken A10 zal voor die tijd moeten worden hersteld.